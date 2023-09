Théâtre : « En attendant les beaux Jours ! » Salle des fêtes Saint-Aquilin, 9 décembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

« En attendant les beaux Jours ! », adaptation de 2 pièces majeures de Samuel Beckett, par l’Atelier Rouge Théâtre : l’histoire de personnages un peu perdus sur notre terre, un peu trop rêveurs, un peu trop fragiles mais courageux….

2023-12-09

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« En attendant les beaux Jours », an adaptation of 2 major plays by Samuel Beckett, by the Atelier Rouge Théâtre: the story of characters a little lost on our earth, a little too dreamy, a little too fragile but courageous?

« En attendant les beaux Jours », adaptación de 2 grandes obras de Samuel Beckett, por el Atelier Rouge Théâtre: la historia de unos personajes un poco perdidos en esta tierra, un poco demasiado soñadores, un poco demasiado frágiles pero valientes..

« Die Geschichte von Figuren, die auf unserer Erde ein wenig verloren sind, ein wenig zu verträumt, ein wenig zu zerbrechlich, aber mutig?

