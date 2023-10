Théâtre Salle des fêtes Saint-Aquilin, 18 novembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Théâtre à 20h à la salle des fêtes : « C’est Fantastique ! » de Pascal Bonnelle, par la troupe Les Joyeux Compères.

Entrée au chapeau

Comité des fêtes : cdfsaintaquilin@gmail.com.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater at 8pm at the Salle des Fêtes: « C’est Fantastique! » by Pascal Bonnelle, by the troupe Les Joyeux Compères.

Admission by hat

Comité des fêtes : cdfsaintaquilin@gmail.com

Teatro a las 20.00 h en la sala del pueblo: « C’est Fantastique! » de Pascal Bonnelle, por la compañía Les Joyeux Compères.

Entrada con sombrero

Comité des fêtes : cdfsaintaquilin@gmail.com

Theater um 20 Uhr im Festsaal: « C’est Fantastique! » von Pascal Bonnelle, von der Theatergruppe Les Joyeux Compères.

Eintritt mit Hut

Festkomitee: cdfsaintaquilin@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle