Saint-Aquilin La Semaine bleue Salle des fêtes Saint-Aquilin, 4 octobre 2023, Saint-Aquilin. Saint-Aquilin,Dordogne Animations & ateliers gratuits pour seniors (+ 55 ans), 14h-17h, salle des fêtes. • 14h-16h : Prévention des accidents domestiques.

• 14h30-16h : Escape Game, animé par l’ASEPT, sur inscription : 05 53 80 86 86

• 14h30-16h30 : Ateliers intergénérationnels.

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free activities & workshops for seniors (over 55), 2pm-5pm, salle des fêtes. ? 2pm-4pm: Prevention of domestic accidents.

? 2.30pm-4pm: Escape Game, led by ASEPT, registration required: 05 53 80 86 86

? 2.30pm-4.30pm: Intergenerational workshops Actos y talleres gratuitos para mayores de 55 años, de 14.00 a 17.00 h, sala de fiestas. ? 14.00-16.00 h: Prevención de accidentes domésticos.

? 14.30-16.00 h: Juego de escape, organizado por ASEPT, inscripción obligatoria: 05 53 80 86 86

? 14.30-16.30 h: Talleres intergeneracionales Kostenlose Animationen & Workshops für Senioren (+ 55 Jahre), 14.00-17.00 Uhr, Festsaal. ? 14h-16h: Prävention von Unfällen im Haushalt.

? 14.30-16 Uhr: Escape Game, geleitet von ASEPT, Anmeldung erforderlich: 05 53 80 86 86

