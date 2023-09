Forum des associations Salle des fêtes Saint-Aquilin Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Aquilin Forum des associations Salle des fêtes Saint-Aquilin, 1 octobre 2023, Saint-Aquilin. Saint-Aquilin,Dordogne Forum des associations de 10h à 15h, RDV salle des fêtes. Buvette et petite restauration sur place Mairie 05 53 54 12 43.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 15:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Forum des associations from 10am to 3pm, RDV salle des fêtes. Refreshments and snacks on site Town Hall 05 53 54 12 43 Foro de las asociaciones de 10.00 a 15.00 horas, sala de fiestas RDV. Refrescos y tentempiés in situ Ayuntamiento 05 53 54 12 43 Forum des associations von 10 bis 15 Uhr, RDV salle des fêtes. Getränke und kleine Speisen vor Ort Rathaus 05 53 54 12 43 Mise à jour le 2023-09-23 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Aquilin Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Saint-Aquilin Departement Dordogne Lieu Ville Salle des fêtes Saint-Aquilin latitude longitude 45.1857197;0.49293971

Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aquilin/