Danse en ligne Salle des fêtes Saint-Aquilin, 9 août 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Atelier d’été tout âge, animé par Claude Marcq : Madison, kuduro, Jerusalema, tango…

19h-21h, salle des fêtes.

Adhérent : cours gratuit. Adhésion d’été : 2 €.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 21:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Summer workshop for all ages, led by Claude Marcq: Madison, kuduro, Jerusalema, tango?

7pm-9pm, salle des fêtes.

Membership: free class. Summer membership: 2 ?

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Taller de verano para todas las edades, dirigido por Claude Marcq: Madison, kuduro, Jerusalema, tango?

19.00-21.00 h, sala de fiestas.

Socios: clases gratuitas. Abono de verano: 2 ?

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Sommerworkshop für alle Altersgruppen, geleitet von Claude Marcq: Madison, Kuduro, Jerusalema, Tango?

19h-21h, Festsaal.

Mitglied: Kurs kostenlos. Sommermitgliedschaft: 2 ?

Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

Mise à jour le 2023-06-19 par Vallée de l’Isle