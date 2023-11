Marché de Noël artisanal Salle des fêtes Saint-Antoine-de-Ficalba, 25 novembre 2023, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Saint-Antoine-de-Ficalba,Lot-et-Garonne

De nombreux exposants vous attendent !

Animations : Réseau ferroviaire électrique en briques de LEGO, visite du Père Noël, contes de Noël et atelier « Lettre au Père Noël ».

Restauration sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors await you!

Activities: LEGO brick electric railway, visit from Santa Claus, Christmas tales and « Letter to Santa » workshop.

Catering on site.

Le esperan numerosos expositores

Actividades: red ferroviaria eléctrica de ladrillos LEGO, visita de Papá Noel, cuentos de Navidad y taller « Carta a Papá Noel ».

Restauración in situ.

Zahlreiche Aussteller erwarten Sie!

Animationen: Elektrisches Schienennetz aus LEGO-Steinen, Besuch des Weihnachtsmanns, Weihnachtsmärchen und Workshop « Brief an den Weihnachtsmann ».

Verpflegung vor Ort.

