Vide ta chambre Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles, 1 décembre 2023, Saint-André-et-Appelles.

Saint-André-et-Appelles,Gironde

Vide ta chambre organisé par l’Amicale Laïque Jean Blondel pour le RPI de Margueron, Saint-André-et-Appelles, La Roquille, Ligueux.

Salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles de 10h à 17h.

Jouets, peluches, livres, vêtements, puériculture.

Arrivée des exposants à 9h. Infos & réservations par SMS au 07 86 85 95 01 ou par mail : amicalelaiquejeanblondel@gmail.com

Buvette et petite restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00

Salle des fêtes

Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Room sale organized by Amicale Laïque Jean Blondel for RPI Margueron, Saint-André-et-Appelles, La Roquille, Ligueux.

Salle des fêtes in Saint-André-et-Appelles from 10am to 5pm.

Toys, cuddly toys, books, clothes, childcare.

Exhibitors arrive at 9am. Info & reservations by SMS to 07 86 85 95 01 or by e-mail: amicalelaiquejeanblondel@gmail.com

Refreshments and snacks on site.

Vacíe su habitación organizado por la Amicale Laïque Jean Blondel para el RPI Margueron, Saint-André-et-Appelles, La Roquille, Ligueux.

Sala de fiestas de Saint-André-et-Appelles de 10.00 a 17.00 h.

Juguetes, peluches, libros, ropa, puericultura.

Los expositores llegan a las 9h. Información y reservas por SMS al 07 86 85 95 01 o por correo electrónico: amicalelaiquejeanblondel@gmail.com

Refrigerios y tentempiés in situ.

Vide ta chambre organisiert von der Amicale Laïque Jean Blondel für das RPI von Margueron, Saint-André-et-Appelles, La Roquille, Ligueux.

Festsaal in Saint-André-et-Appelles von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Spielzeug, Plüschtiere, Bücher, Kleidung, Kinderpflege.

Ankunft der Aussteller um 9 Uhr. Infos & Reservierungen per SMS an 07 86 85 95 01 oder per E-Mail: amicalelaiquejeanblondel@gmail.com

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

