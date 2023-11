Concert Joan de Nadau Salle des fêtes Saint-André-d’Allas, 15 mars 2024, Saint-André-d'Allas.

Saint-André-d’Allas,Dordogne

Soirée proposée par la Mairie de Saint-André-Allas

Concert acostic Joan de Nadau au chant et à l’accordéon,

Cédric Privé au violon,

Jean Pierre Médou à la guitare..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Evening event organized by the Mairie de Saint-André-Allas

Concert acostic Joan de Nadau on vocals and accordion,

Cédric Privé on violin,

Jean Pierre Médou on guitar.

Velada organizada por el Ayuntamiento de Saint-André-Allas

Concierto acústico de Joan de Nadau a la voz y al acordeón,

Cédric Privé al violín,

Jean Pierre Médou a la guitarra.

Abend, vorgeschlagen vom Rathaus von Saint-André-Allas

Acostic-Konzert Joan de Nadau mit Gesang und Akkordeon,

Cédric Privé an der Geige,

Jean Pierre Médou an der Gitarre.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir