La diagonale des Fous Salle des fêtes Saint-André-d’Allas, 2 décembre 2023, Saint-André-d'Allas.

Saint-André-d’Allas,Dordogne

En soutien au Téléthon, on vous propose ce nouveau challenge !

Que vous soyez coureur ou non, chaussez vos baskets et participez au challenge le plus fou de Dordogne : battre le dénivelé positif de 10 000m de la diagonale des fous !

Le principe est simple :

– Rendez-vous entre 9h et 16h à la Salle des fêtes de Saint André Allas,

– Montez la côte (juste en face) autant de fois que vous voulez, en courant ou en marchant,

– Faites un don du montant de votre choix pour soutenir le Téléthon !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In support of the Telethon, we offer you this new challenge!

Whether you’re a runner or not, get your sneakers on and take part in the craziest challenge in the Dordogne: beat the 10,000m elevation gain of the Diagonale des fous!

The principle is simple:

– Meet between 9 a.m. and 4 p.m. at the Salle des fêtes in Saint André Allas,

– Climb the hill (just opposite) as many times as you like, running or walking,

– Donate the amount of your choice to support the Telethon!

En apoyo al Telemaratón, ¡te proponemos este nuevo reto!

Tanto si eres corredor como si no, ponte las zapatillas y participa en el reto más loco de la Dordoña: ¡supera los 10.000 metros de desnivel positivo de la Diagonale des fous!

El principio es sencillo:

– Reúnase entre las 9.00 y las 16.00 horas en la Salle des fêtes de Saint André Allas,

– Sube la cuesta (justo enfrente) tantas veces como quieras, corriendo o andando,

– Dona la cantidad que quieras para apoyar el Teletón

Um den Telethon zu unterstützen, bieten wir Ihnen diese neue Herausforderung an!

Ob Sie nun Läufer sind oder nicht, ziehen Sie sich Ihre Turnschuhe an und nehmen Sie an der verrücktesten Herausforderung der Dordogne teil: Schlagen Sie den positiven Höhenunterschied von 10.000 m der Diagonale der Verrückten!

Das Prinzip ist einfach:

– Treffen Sie sich zwischen 9 Uhr und 16 Uhr an der Festhalle von Saint André Allas,

– Steigen Sie die Steigung (direkt gegenüber) so oft Sie wollen hinauf, indem Sie laufen oder wandern,

– Spenden Sie einen Betrag Ihrer Wahl, um den Telethon zu unterstützen!

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir