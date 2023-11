Loto de l’Amicale Laïque Salle des fêtes Saint-André-d’Allas, 25 novembre 2023, Saint-André-d'Allas.

Saint-André-d’Allas,Dordogne

Loto organisé par l’Amicale Laïque de Saint André d’Allas

Ouverture des portes à 19h30

Plusieurs bons d’achats à gagner (jambon, canards gras, filets garnis, corbeilles de fruits et légumes, vins et nombreux lots…)

1 bon d’achat de 200€

1 bon d’achat de 100€

Cartons : 2€ l’unité ; 8€ les 6 ; 15€ les 12

TOMBOLA – PATISSERIES – BUVETTE.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des fêtes

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Amicale Laïque de Saint André d’Allas

Doors open at 7:30pm

Several vouchers to be won (ham, duck pâté, filet garnis, fruit and vegetable baskets, wine and many other prizes…)

1 voucher worth 200?

1 voucher worth 100?

Cartons: 2? each; 8? each 6; 15? each 12

TOMBOLA – PASTRIES – REFRESHMENTS

Loto organizado por la Amicale Laïque de Saint André d’Allas

Apertura de puertas a las 19h30

Varios vales para ganar (jamón, patos cebados, filetes, cestas de fruta y verdura, vino y numerosos premios…)

1 vale por valor de 200?

1 vale por valor de 100?

Cajas: 2? cada una; 8? por 6; 15? por 12

TÓMBOLA – BOLLERÍA – REFRESCOS

Lotto, organisiert von der Amicale Laïque von Saint André d’Allas

Öffnung der Türen um 19.30 Uhr

Es gibt mehrere Einkaufsgutscheine zu gewinnen (Schinken, Enten, Filets garnis, Obst- und Gemüsekörbe, Weine und viele andere Preise…)

1 Einkaufsgutschein im Wert von 200?

1 Einkaufsgutschein über 100?

Kartons: 2? pro Stück; 8? pro 6; 15? pro 12

TOMBOLA – GEBÄCK – GETRÄNKESTAND

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir