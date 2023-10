Vide grenier Salle des fêtes Saint-André-d’Allas, 12 novembre 2023, Saint-André-d'Allas.

Saint-André-d’Allas,Dordogne

Vide grenier organisé par l’Amicale Laïque.

Buvette et petite restauration..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Amicale Laïque.

Refreshments and snacks.

Mercadillo organizado por la Amicale Laïque.

Refrescos y aperitivos.

Vide grenier organisiert von der Amicale Laïque.

Getränke und kleine Speisen.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir