Concert The Strange Doors Salle des fêtes Saint-André-d’Allas, 30 septembre 2023, Saint-André-d'Allas.

Saint-André-d’Allas,Dordogne

The Strange Doors : 4 musiciens du Sud Ouest amoureux de la musique et des mots de Jim Morrisson et sa bande, leur puissance, leur magie.

Buvette et restauration sur place.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Strange Doors: 4 musicians from the South West of France, in love with the music and words of Jim Morrison and his band, their power, their magic.

Refreshments and food on site

The Strange Doors: 4 músicos del suroeste de Francia, enamorados de la música y las palabras de Jim Morrison y su banda, de su poder, de su magia.

Refrescos y comida in situ

The Strange Doors: 4 Musiker aus dem Südwesten, die in die Musik und die Worte von Jim Morrisson und seiner Band, ihre Kraft und ihre Magie verliebt sind.

Getränke und Speisen vor Ort

