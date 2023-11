Je marche pour le Téléthon Salle des fêtes Sagelat, 26 novembre 2023, Sagelat.

Sagelat,Dordogne

Le comité des fêtes de Sagelat vous propose une randonnée pédestre d’environ 8 kms à la découverte des chemins de Sagelat.

Rendez-vous le dimanche 26 novembre à 9h à la salle des fêtes.

Tarif : 5€

Animation au profit du Téléthon..

Salle des fêtes

Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Sagelat is organizing an 8 km hike to explore the paths of Sagelat.

Rendezvous on Sunday November 26 at 9am at the village hall.

Price: 5?

Event benefits the Telethon.

El Comité de la Fiesta de Sagelat organiza una marcha de 8 km para recorrer los senderos de Sagelat.

Cita el domingo 26 de noviembre a las 9h en el ayuntamiento.

Coste: 5?

Evento a beneficio del Teletón.

Das Festkomitee von Sagelat schlägt Ihnen eine ca. 8 km lange Wanderung vor, bei der Sie die Wege von Sagelat entdecken können.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 26. November um 9 Uhr am Festsaal.

Preis: 5 ?

Die Veranstaltung wird zugunsten des Telethon organisiert.

