Repas au profit du Téléthon Salle des fêtes Sagelat, 26 novembre 2023, Sagelat.

Sagelat,Dordogne

Le comité des fêtes de Sagelat vous propose de venir déguster un bon repas au profit du Téléthon

Rendez-vous le dimanche 26 novembre à 12h30 à la salle des fêtes.

Adulte : 20€

Enfant : 10€

Réservations avant le 21 novembre au 06 80 67 48 55 ou 06 32 77 69 65.

2023-11-26

Salle des fêtes

Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Sagelat Festival Committee invites you to come and enjoy a delicious meal in aid of the Telethon

Join us on Sunday November 26 at 12:30 pm in the village hall.

Adults: 20?

Children: 10?

Reservations by November 21 on 06 80 67 48 55 or 06 32 77 69 65

El Comité de la Fiesta de Sagelat le invita a disfrutar de una deliciosa comida a beneficio del Telemaratón

Nos vemos el domingo 26 de noviembre a las 12.30 en el salón del pueblo.

Adultos: 20?

Niños: 10?

Reservas antes del 21 de noviembre en el 06 80 67 48 55 o 06 32 77 69 65

Das Festkomitee von Sagelat lädt Sie zu einem guten Essen zugunsten des Telethon ein

Wir treffen uns am Sonntag, den 26. November um 12:30 Uhr im Festsaal.

Erwachsener: 20?

Kind : 10 ?

Reservierungen vor dem 21. November unter 06 80 67 48 55 oder 06 32 77 69 65

