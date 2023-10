Vide ta chambre à Sagelat par Les Galipettes Salle des fêtes Sagelat, 5 novembre 2023, Sagelat.

Sagelat,Dordogne

Vide ta chambre organisé par la Crêche Les Galipettes

Un bon moyen de s’habiller à moindre prix, venez faire des affaires!

Renseignements:06 37 39 44 08.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Salle des fêtes

Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vide ta chambre organized by Crêche Les Galipettes

A great way to dress up for less, come and do some bargains!

Information:06 37 39 44 08

Vacía tu habitación organizado por la guardería Les Galipettes

Una buena manera de comprar ropa por menos, ¡ven a hacer gangas!

Información:06 37 39 44 08

Leere dein Zimmer, organisiert von der Crêche Les Galipettes

Eine gute Möglichkeit, sich günstig einzukleiden, kommen Sie und machen Sie Schnäppchen!

Informationen:06 37 39 44 08

Mise à jour le 2023-10-18 par Périgord Noir Vallée Dordogne