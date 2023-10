Vide ta chambre Salle des fêtes Sadroc, 12 novembre 2023, Sadroc.

Sadroc,Corrèze

L’association des parents d’élèves du RPI Sadroc – Saint Pardoux- Saint Bonnet organise une journée vide ta chambre.

Les personnes désirant s’inscrire pour vendre, les réservations sont obligatoires au 06 67 05 72 83 avant le 7 novembre.

Emplacement à la table (fournie), environ 1m50, au prix de 4€, merci de préciser si vous venez avec un portant, afin que l’on vous attribue un emplacement adéquat.

Réservation du repas de midi possible: la formule repas qui se compose de 1 sandwich, 1 boisson, 1 compote et 1 paquet de chips. Elle est au prix de 5€.

Ouverture au public: 9h à 16h

A la salle des fêtes.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 16:00:00. .

Salle des fêtes

Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Sadroc – Saint Pardoux – Saint Bonnet RPI parents’ association is organizing a « vide ta chambre » (empty your room) day.

People wishing to sign up to sell, reservations are required on 06 67 05 72 83 before November 7.

Place at the table (provided), about 1m50, at the price of 4?, please specify if you come with a rack, so that we can allocate you a suitable place.

Reservations for lunch are possible: the set lunch includes 1 sandwich, 1 drink, 1 compote and 1 packet of chips. Price: 5?

Open to the public: 9 a.m. to 4 p.m

At the village hall

La asociación de padres Sadroc – Saint Pardoux – Saint Bonnet RPI organiza una jornada de habitaciones vacías.

Si desea inscribirse para vender, llame al 06 67 05 72 83 antes del 7 de noviembre.

Emplazamiento en la mesa (proporcionado), de aproximadamente 1m50, al precio de 4?, por favor especifique si viene con un portador, para que podamos asignarle un emplazamiento adecuado.

El almuerzo puede reservarse con antelación: el paquete de almuerzo consta de 1 bocadillo, 1 bebida, 1 compota y 1 paquete de patatas fritas. Cuesta 5?

Abierto al público: de 9.00 a 16.00 h

En la sala del pueblo

Die Elternvereinigung des RPI Sadroc- Saint Pardoux- Saint Bonnet organisiert einen Tag, an dem dein Zimmer geleert wird.

Personen, die sich für den Verkauf anmelden möchten, müssen bis zum 7. November unter der Nummer 06 67 05 72 83 reservieren.

Platz am Tisch (bereitgestellt), ca. 1m50, zum Preis von 4?, bitte geben Sie an, ob Sie einen Träger mitbringen, damit Ihnen ein geeigneter Platz zugewiesen werden kann.

Sie können auch ein Mittagessen buchen, das aus einem Sandwich, einem Getränk, einem Kompott und einer Tüte Chips besteht. Der Preis beträgt 5?

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

In der Festhalle

Mise à jour le 2023-10-11 par Corrèze Tourisme