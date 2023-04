Thé dansant salle des fêtes rue montesquieu Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Thé dansant salle des fêtes rue montesquieu, 21 septembre 2023, Libourne. Thé dansant Jeudi 21 septembre, 14h00 salle des fêtes rue montesquieu JEUDI 21 SEPTEMBRE 14H-18H | SALLE DES FÊTES DE LIBOURNE

ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE BEAU RIVAGE COLLATION PRÉVUE

12 € POUR LES LIBOURNAIS

12 € POUR LES LIBOURNAIS

15 € POUR LES NON-LIBOURNAIS

salle des fêtes rue montesquieu
1 rue montesquieu libourne
Libourne 33500 Centre-Ville
Gironde Nouvelle-Aquitaine

