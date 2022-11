Thé dansant salle des fêtes rue montesquieu Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Thé dansant salle des fêtes rue montesquieu, 17 novembre 2022, Libourne. Thé dansant Jeudi 17 novembre, 14h00 salle des fêtes rue montesquieu

Sur inscription

Venez danser à Libourne ! salle des fêtes rue montesquieu 1 rue montesquieu libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Animation musicale par « Joe Allain »

Collation sur place

10 euros par personne

Stationnement gratuit sur la place Abel Surchamp

Réservation obligatoire auprès du service rédisentiel et animation sénior 07 60 65 82 50 ou 05 57 55 33 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T14:00:00+01:00

2022-11-17T18:00:00+01:00

