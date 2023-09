Exposition sur le professeur biologiste Ramon salle des fêtes rue Jean Moulin 89210 Bellechaume Bellechaume, 16 septembre 2023, Bellechaume.

Venez découvrir cette exposition sur le patrimoine et l’histoire du professeur Gaston Ramon, vétérinaire et grand biologiste français. Il est né à Bellechaume le 30 septembre 1886 et est décedé à Paris le 8 juin 1963. Cette exposition est réalisée par l’association Bellechaume.

exposition sur le professeur Gaston Ramon vétérinaire et grand biologiste qui naquit à Bellechaume le 30 septembre 1886 et décédé à Paris le 8 juin 1963

