Les clés du bien vieillir Salle des fêtes rue du Général de Gaulle Touques

Touques Les clés du bien vieillir Salle des fêtes rue du Général de Gaulle Touques, 17 octobre 2023, Touques. Les clés du bien vieillir Mardi 17 octobre, 14h00 Salle des fêtes rue du Général de Gaulle gratuit Nous arrivons du futur, en 2050. L’espérance de vie sur Terre a grandement chuté puisqu’elle est à présent de 55 ans ! Au fil des années, l’humanité a pris de mauvaises habitudes de vie, ce qui a considérablement dégradé notre santé. Nous avons besoin de vous pour nous aider à nous remémorer les bonnes pratiques qui nous aideront à rester en forme ! Salle des fêtes rue du Général de Gaulle 14800 touques Touques 14800 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 29 57 93 »}, {« type »: « email », « value »: « dynameet.escape@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T16:30:00+02:00

Mardi 17 octobre, 14h00

