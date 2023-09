HYPNOSE THERAPEUTIQUE Salle des fêtes – Rue de la poste Beaulieu-sur-Loire, 16 octobre 2023, Beaulieu-sur-Loire.

HYPNOSE THERAPEUTIQUE Lundi 16 octobre, 14h30 Salle des fêtes – Rue de la poste

Face aux addictions, au stress quotidien, la médecine conventionnelle peut parfois être secondée avec succès par des méthodes complémentaires.

C’est ainsi que de nombreuses personnes ont désormais recours à l’hypnose thérapeutique pour faire face à des problématiques de la vie quotidienne (arrêt du tabac, gestion du stress, etc..).

Pour autant, ces pratiques ne sont pas encore bien connues et c’est pourquoi les élus de la MSA ont souhaité inviter Mme CHANDELIER à venir présenter cette discipline et les apports qu’elle peut avoir.

Réunion gratuite et ouverte tout public

Salle des fêtes – Rue de la poste 45630 BEAULIEU SUR LOIRE Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire

2023-10-16T14:30:00+02:00 – 2023-10-16T17:00:00+02:00

