Ce rallye promenade est ouvert à tous types de véhicules du plus ancien au plus récent. La rapidité n’est pas un critère de classement. Seules la bonne humeur et l’envie de découvrir la région nord Seine et Marne,lors des Journées européennes du patrimoine, sont une motivation. Les véhicules et leurs conducteurs doivent être en règle avec la réglementation et respecter le code de la route. Les équipages doivent se constituer lors de l’inscription préalable. Veuillez préciser si vous acceptez des passagers supplémentaires en co-voiturage. Le montant de l’inscription individuel comprend la participation aux animations du rallye, ainsi qu’au pot de l’amitié et buffet froid en soirée, après la remise des lots aux différents participants.

Rallye découvertes en Pays de l'Ourcq et Pays de Meaux , au départ de Congis sur Thérouanne 77440, avec tout type de voitures, des plus anciennes aux plus récentes. le samedi 16 sepembre 2023, parking face à la Mairie

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Association pour la sauvegarde de l’église Saint Remi 77440