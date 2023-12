MARCHÉ DE NOËL Salle des fêtes rue de Conlie Sainte-Sabine-sur-Longève, 16 décembre 2023, Sainte-Sabine-sur-Longève.

Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

Le Marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre 2023 de 10h à 18h.

Venez découvrir notre marché de Noël où nous vous attendons nombreux et nombreuses pour partager cette journée. Vous y trouverez plusieurs exposants, une démonstration de Vannerie, une restauration, une buvette (avec du bon vin chaud et autres boissons…) ainsi que différentes animations. Le Père Noël viendra nous rendre visite à 15h30. Valérie Hitotto (écrivaine – conteuse) sera présente au point lecture pour présenter, vendre et dédicacer ses ouvrages. N’hésitez plus passer nous voir !!!

Salle des fêtes rue de Conlie

Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire



