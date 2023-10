Je suis un lac gelé Salle des fêtes Rue Barraud Auzances, 19 novembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

« Je suis un lac gelé » de Sophie Merceron – Cie Veilleur® Matthieu Roy – spectacle proposé par la Scène Nationale d’Aubusson.

C’est le soir, il neige, Göshka est dans son lit, en colère car il voudrait que le printemps arrive. Parce qu’avec le printemps, reviennent les oiseaux migrateurs. Et son père est un oiseau qui part avec l’hiver et revient avec le printemps. Ce soir-là, Göshka finit par s’endormir et rêve… Un songe où il rencontre Milan-sous-la-glace. Tous deux vont essayer de répondre à quelques questions fondamentales… Est-ce que les pères reviennent vraiment avec le printemps, comme les oiseaux migrateurs ? Est-ce que si on aime furieusement sa

maman, on a le droit de la manger ? Non ? Même pas un tout petit morceau ?.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle des fêtes Rue Barraud

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« Je suis un lac gelé » by Sophie Merceron – Cie Veilleur® Matthieu Roy – presented by Scène Nationale d?Aubusson.

It’s evening, it’s snowing, Göshka is in bed, angry because he’d like spring to arrive. Because with spring come migrating birds. And his father is a bird who leaves with winter and returns with spring. That evening, Göshka falls asleep and dreams? A dream in which he meets Milan-sous-la-glace. Together, they try to answer some fundamental questions? Do fathers really return with spring, like migratory birds? If you love your mom so much, do you have the

mom, do you have the right to eat her? No ? Not even a tiny piece?

« Je suis un lac gelé » (Soy un lago helado) de Sophie Merceron – Cie Veilleur® Matthieu Roy – presentado por Scène Nationale d’Aubusson.

Es de noche, nieva, Göshka está en la cama, enfadado porque quiere que llegue la primavera. Porque con la primavera llegan los pájaros migratorios. Y su padre es un pájaro que se va con el invierno y vuelve con la primavera. Esa noche, Göshka por fin se duerme y sueña.. Un sueño en el que se encuentra con Milan-bajo-el-hielo. Los dos intentan responder a algunas preguntas fundamentales? ¿Vuelven realmente los padres con la primavera, como las aves migratorias? Si amas a tu madre con locura, ¿tienes el

mamá, ¿tienes derecho a comértela? ¿No? ¿Ni siquiera un trocito?

« Je suis un lac gelé » von Sophie Merceron – Cie Veilleur® Matthieu Roy – Aufführung im Auftrag der Scène Nationale d’Aubusson.

Es ist Abend, es schneit, Göshka liegt in seinem Bett und ist wütend, weil er sich wünscht, dass der Frühling kommt. Denn mit dem Frühling kommen die Zugvögel zurück. Und sein Vater ist ein Vogel, der mit dem Winter weggeht und mit dem Frühling zurückkommt. In dieser Nacht schläft Göshka schließlich ein und träumt In diesem Traum trifft er Milan-unter-dem-Eis. Die beiden versuchen, einige grundlegende Fragen zu beantworten Kommen die Väter wirklich mit dem Frühling zurück, wie die Zugvögel? Wenn man seine Mutter über alles liebt, darf man sie dann

darf man seine Mutter essen? Oder etwa nicht? Nicht einmal ein kleines Stück?

Mise à jour le 2023-10-13 par Creuse Tourisme