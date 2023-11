Réveillon de la Saint-Sylvestre du fan club de Pascal Terrible Salle des Fêtes Royères, 31 décembre 2023, Royères.

Royères,Haute-Vienne

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le fan club de Pascal Terrible.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Salle des Fêtes

Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve party organized by the Pascal Terrible fan club

Fiesta de Nochevieja organizada por el club de fans de Pascal Terrible

Silvesterabend organisiert vom Pascal Terrible Fanclub

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de Noblat