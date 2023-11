Concert rock de 8 ME AGAIN Salle des fêtes Royères, 18 novembre 2023, Royères.

Royères,Haute-Vienne

Le comité d’animation a hâte de vous accueillir pour un concert gratuit avec un super groupe pop rock made in Limoges. Buvette sur place !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité d’animation is looking forward to welcoming you to a free concert with a pop rock supergroup made in Limoges. Refreshments on site!

El comité de animación le da la bienvenida a un concierto gratuito con un gran grupo de pop rock made in Limoges. Refrescos in situ

Das Animationskomitee freut sich darauf, Sie zu einem kostenlosen Konzert mit einer tollen Pop-Rock-Band made in Limoges begrüßen zu dürfen. Getränke vor Ort!

Mise à jour le 2023-11-06 par OT de Noblat