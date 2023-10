Réveillon folk Salle des fêtes, Roussas (26) Réveillon folk Salle des fêtes, Roussas (26), 31 décembre 2023, . Réveillon folk Dimanche 31 décembre, 18h30 Salle des fêtes, Roussas (26) Sur réservation uniquement. Demande à adresser à : dromardanse@gmail.com à partir du 1er novembre. La réservation sera confirmée par mail dès reception du règlement et de la fiche remplie. Nombre de places limité : 120 personnes Deux groupes animeront ce réveillon : Dia Tao Sous le Pont ( de retour exceptionnel sur scène !) 18h30 Accueil 19h Apéritif offert par l’association 20h-22h Repas partagé (chacun apporte l’entrée, le plat, le dessert qu’il a noté lors de son inscrition). Pensez à vos couverts, verres, assiettes… A partir de 22 h : Bal folk jusqu’à 3h puis boeuf (Apportez vos instruments et signaler si possible à l’inscription si vous souhaitez jouer). A minuit les bulles sont offertes ainsi que du café. source : événement Réveillon folk publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Roussas (26) 90, Les Queyras

