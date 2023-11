Marché de Noël Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’Évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Marché de Noël Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 10 décembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne Idées cadeaux. Vin chaud, chocolat chaud, marrons grillés, crêpes. Tout fait Maison. Buvette.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gift ideas. Mulled wine, hot chocolate, roasted chestnuts, crêpes. All homemade. Refreshment bar Ideas para regalar. Vino caliente, chocolate caliente, castañas asadas, crepes. Todo casero. Bar de refrescos Ideen für Geschenke. Glühwein, heiße Schokolade, geröstete Kastanien, Crêpes. Alles hausgemacht. Getränkestand

