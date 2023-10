Super Loto Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 4 novembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

21h00 ouverture des portes à partir de 19h30. Organisé par le comité des fêtes. Super tombola gourmande. De nombreux lots à gagner. Buvette – croque monsieur – crêpes.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



21:00 doors open from 19:30. Organized by the Comité des fêtes. Super gourmet tombola. Many prizes to be won. Refreshment bar – croque monsieur – crêpes

21:00 h Apertura de puertas a partir de las 19:30 h. Organizado por el Comité de Fiestas. Gran tómbola gastronómica. Numerosos premios. Bar de refrescos – croque monsieur – crêpes

21.00 Uhr Öffnung der Türen ab 19.30 Uhr. Organisiert vom Festkomitee. Super Tombola für Feinschmecker. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränk – Croque Monsieur – Crêpes

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère