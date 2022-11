Fest-deiz et Fest-noz Salle des fêtes, Rostrenen (22)

7€

avec Affray / Ermel / Hautbois, Baud / Bordas, Berthou / Philippe, Blin / Chailloux, Bourdonnay / Le Panse, Bouthillier / Lemoine, Brou / Quimbert, Chanteurs du Pays de Vilaine, Crépillon / … Salle des fêtes, Rostrenen (22) Impasse Vinogen ar Feunten Salle des fêtes, 22110 Rostrenen, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39578 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cette année, Dastum fête ses 50 ans est à l’occasion nous vous invitons nombreuses et nombreux dès 15h, à la Salle des Fêtes de Rostrenen. Affray / Ermel / Hautbois, Baud / Bordas, Berthou / Philippe, Blin / Chailloux, Bourdonnay / Le Panse, Bouthillier / Lemoine, Brou / Quimbert, Chanteurs du Pays de Vilaine, Crépillon / Bigot, David / Huguel, Derrien / Campo, Flohic / Corbel, Impérial Gavotte Club, Kanerhog, Lange / Marchand, Le Doujet / Tardiff, Patrick Lefebvre, Le Hunsec / Le Gall, L’Haridon / Nedelec, Mahé / Lotout, Manglo, Nicol / Le Forestier, Quéré / Le Buhé, Sylvie et Christian Rivoalen, Rozé / Le Page, Salaün / Calvez / Le Goff / Glidig’s, Sérot / Janvier, Nanda et Ifig Troadec, Les sœurs Udo, Urvoy / Malrieu, Vassallo / Guéblez Salle des Fêtes, Rostrenen – 15h – 7€ En partenariat avec Ville de Rostrenen, La Fiselerie, Radio Kreiz Breizh. source : événement Fest-deiz et Fest-noz publié sur AgendaTrad

