bal folk salle des fêtes, Rosselange (57)

bal folk salle des fêtes, Rosselange (57), 21 janvier 2023, . bal folk Samedi 21 janvier 2023, 20h30 salle des fêtes, Rosselange (57) avec CALIORNE et Groupe sans gain salle des fêtes, Rosselange (57) 8 Grand’Rue salle des fêtes, 57780 Rosselange, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40364 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Comme souvent le Groupe Sans Gain débute l’année dans son fief de Rosselange avec un invité, qui cette année sera Caliorne, groupe de rock celtique originaire de la région parisienne et habitué de l’Interceltique de Lorient. C’est pour le groupe l’occasion rêvée de s’échanger des voeux autres que virtuels. Evidemment pour l’occasion il se présentera au complet. De plus les organisateurs ont prévu de tirer les Rois. source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-22T01:00:00+01:00

Lieu salle des fêtes, Rosselange (57) Adresse 8 Grand'Rue salle des fêtes, 57780 Rosselange, France

