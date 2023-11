Trans’musicale: concert Dawa Salfati Salle des fêtes Roquebrune, 6 avril 2024, Roquebrune.

Roquebrune,Gironde

Le ressac des vagues où l’on retrouve ses origines îliennes : c’est là, la profondeur organique de Dawa Salfati. Musique émotionnelle, elle crée des chansons porteuses d’un message “du monde”. Libre, singulière et sauvage, c’est le chant de la femme qui parle aux corps et aux cœurs de toutes et tous.

La vie comme véritable terrain de jeu. Également photographe et vidéaste, elle tisse un monde intime en chansons et en images. Membre des groupes Ua Tea (ethno rock) et Met.h.ode (trip-hop), Dawa est chanteuse, auteur-compositeur, multi-instrumentiste.

C’est à un voyage que nous vous convions ; une partition entre douceur et transe, voix envoûtante et chant du monde. Laissez vous transporter vers un “ailleurs” subtil et magnétique le temps d’un concert..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes le bourg

Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dawa Salfati?s organic depth is reflected in the surf of her island origins. An emotional musician, she creates songs that carry a message ?about the world? Free, singular and wild, this is the song of a woman who speaks to the bodies and hearts of all.

Life as a veritable playground. Also a photographer and videographer, she weaves an intimate world of song and image. A member of the bands Ua Tea (ethno rock) and Met.h.ode (trip-hop), Dawa is a singer, songwriter and multi-instrumentalist.

We invite you on a journey, a score between sweetness and trance, bewitching voice and world song. Let us transport you to a subtle and magnetic ?elsewhere? for the duration of a concert.

La profundidad orgánica de Dawa Salfati se refleja en las olas que bañan sus raíces isleñas. Músico emocional, crea canciones que llevan un mensaje « del mundo ». Libre, singular y salvaje, ésta es la canción de una mujer que habla a los cuerpos y a los corazones de todos.

La vida como un auténtico patio de recreo. También es fotógrafa y artista de vídeo, tejiendo un mundo íntimo de canciones e imágenes. Miembro de los grupos Ua Tea (etno rock) y Met.h.ode (trip-hop), Dawa es cantante, compositora y multiinstrumentista.

Le invitamos a unirse a nosotros en un viaje que le llevará de la suavidad al trance, de las voces inquietantes a las canciones del mundo. Déjese transportar a un sutil y magnético « otro lugar » durante un concierto.

Die Brandung der Wellen, in der man seine insularen Wurzeln wiederfindet: Das ist die organische Tiefe von Dawa Salfati. Als emotionale Musikerin schafft sie Lieder, die eine Botschaft aus der Welt vermitteln. Frei, einzigartig und wild, das ist der Gesang einer Frau, die die Körper und Herzen aller anspricht.

Das Leben als Spielplatz. Sie ist auch Fotografin und Videokünstlerin und webt eine intime Welt in Liedern und Bildern. Dawa, Mitglied der Gruppen Ua Tea (Ethno-Rock) und Met.h.ode (Trip-Hop), ist Sängerin, Songwriterin und Multi-Instrumentalistin.

Wir laden Sie zu einer Reise ein; eine Partitur zwischen Sanftheit und Trance, einer bezaubernden Stimme und Gesang aus der Welt. Lassen Sie sich für die Dauer eines Konzerts in ein subtiles und magnetisches « Anderswo » entführen.

