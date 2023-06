Découvrez l’histoire vivante du Montat à travers l’objectif : une exposition photographique des moments marquants de la vie locale Salle des fêtes « Roger Peyralade » Le Montat Catégories d’Évènement: Le Montat

Le fil conducteur de ces Journées européennes du patrimoine est une exposition de photos mettant en avant les événements passés ou récents de la vie au Montat.

Parmi les activités présentées figurent les fêtes inter-villages, les manifestations sportives, les festivités du village, et bien d’autres.

Ces clichés captivent l'essence dynamique et variée de la communauté, offrant ainsi un aperçu des moments marquants de son histoire récente.

Salle des fêtes « Roger Peyralade »
Rue du village, 46090 Le Montat
Le Montat 46090 Lot Occitanie
05 65 21 01 17

Bien que construite en 1987, la salle des fêtes du Montat conserve tout son charme grâce à ses murs et à sa voûte en bois. Dotée d'un système de sonorisation, elle peut accueillir jusqu'à 300 personnes assises. La salle est également pourvue d'une cuisine équipée, d'un bar donnant sur l'extérieur, d'un espace barbecue et d'une aire de pique-nique ombragée. Grand parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

