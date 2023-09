Soirée musique folk celtique Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne, 18 novembre 2023, Roche-Saint-Secret-Béconne.

Roche-Saint-Secret-Béconne,Drôme

17h30 : Initiation aux danses folk celtiques en musique

19h : Repas possible sur place : Food Truck et Buvette

20h30 : Bal folk celtique.

2023-11-18 17:30:00 fin : 2023-11-18 23:59:00. EUR.

Salle des Fêtes Salle des Fêtes, Place de l’église

Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5:30 p.m.: Introduction to Celtic folk dancing with music

7pm: Meals available on site: Food Truck and Refreshment Stand

8:30 pm: Celtic folk ball

17.30 h: Introducción a los bailes folclóricos celtas con música

19.00 h: Comida in situ: Food Truck y Refreshment Bar

20.30 h: Baile folclórico celta

17.30 Uhr: Einführung in keltische Volkstänze mit Musik

19h : Essen vor Ort möglich: Food Truck und Imbissbude

20:30 Uhr: Keltischer Folk-Ball

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux