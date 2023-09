Comédie de Valence Itinérante : Et La Marmotte Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne, 17 octobre 2023, Roche-Saint-Secret-Béconne.

Roche-Saint-Secret-Béconne,Drôme

Chocolat, papier d’alu, et surtout imaginaires populaires autour de la montagne sont au cœur de la conférence performée aussi intelligente que drôle que nous concocte Hortense Belhôte. De quoi rafraîchir les esprits et les perspectives!.

Salle des Fêtes

Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chocolate, tinfoil and, above all, the popular imaginary of the mountains are at the heart of Hortense Belhôte’s intelligent and funny lecture-performance. Something to refresh minds and perspectives!

El chocolate, el papel de aluminio y, sobre todo, las imágenes populares de la montaña están en el centro de la inteligente y divertida conferencia de Hortense Belhôte. Le refrescará el espíritu y la mirada

Schokolade, Alufolie und vor allem die populären Vorstellungen von den Bergen stehen im Mittelpunkt der ebenso intelligenten wie lustigen Konferenz, die Hortense Belhôte für uns zusammengestellt hat. Erfrischend für Geist und Perspektive!

