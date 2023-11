Marché de Noël Salle des fêtes Roche-en-Régnier, 26 novembre 2023, Roche-en-Régnier.

Roche-en-Régnier,Haute-Loire

1er marché de Noël organisé par le Barons.

Bière de Noël, vin chaud et autres gourmandises seront proposés à la buvette tenue par Les Barons..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 21:00:00. .

Salle des fêtes

Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



1st Christmas market organized by Les Barons.

Christmas beer, mulled wine and other delicacies will be on offer at the refreshment bar run by Les Barons.

1er mercado navideño organizado por Les Barons.

Cerveza navideña, vino caliente y otras delicias se ofrecerán en el puesto de refrescos de Les Barons.

1. Weihnachtsmarkt, der von Les Barons organisiert wird.

Weihnachtsbier, Glühwein und andere Leckereien werden an der von Les Barons betriebenen Buvette angeboten.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay