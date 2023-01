96e banquet des laboureurs Salle des fêtes Robert Sauvion Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

L’association des laboureurs, ouvriers, artisans et commerçants organise la traditionnelle fête de la St Blaise le samedi 4 mars sous la présidence de Daniel Fichet, à la salle des fêtes. Salle des fêtes Robert Sauvion Salle des fêtes Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.naintre.fr/documents/1199548/1251343/menu_banquet_laboureurs.pdf/4e1e0b57-32dd-f0f2-60b6-da8ca828cbee?t=1674224869028 »}] Le banquet, confectionné par le traiteur Tardivon, sera suivi d’un bal en soirée. Tarif du repas : 37€.

Voir le programme de la journée et le menu : cliquez ici

Réservation avant le 14 février : 06 45 03 48 38.

