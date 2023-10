Marché de Noël Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré, 10 décembre 2023, Naintré.

Le traditionnel Marché de Noël de Naintré se tiendra à la salle des fêtes le dimanche 10 décembre 2023.

Musiques et diverses créations et productions locales sur le thème de Noël seront au rendez-vous.

Animations gratuites pour enfants (calèche et manège)

15h : spectacle pour enfants « Les jouets extraordinaires » interprêté par 3 comédiens, suivi d’un goûter offert aux enfants.

Le Père-Noël sera également présent pour une photo souvenir.

Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Mairie de Naintré