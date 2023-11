Marché des créateurs et producteurs Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Marché des créateurs et producteurs Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré, 25 novembre 2023, Naintré. Marché des créateurs et producteurs 25 et 26 novembre Salle des fêtes Robert Sauvion De nombreux artisans viendront vous presenter leurs créations avec notamment le forgeron de la forge des Berthons.

Horaires pour le public :

samedi 25 nov. : 14h 19h

dimanche 26 nov. : 10h 18h Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Naintré, Vienne
Lieu Salle des fêtes Robert Sauvion
Adresse Naintré
Ville Naintré

