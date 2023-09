Concours de Belote Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Concours de Belote Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré, 19 novembre 2023, Naintré. Concours de Belote Dimanche 19 novembre, 14h30 Salle des fêtes Robert Sauvion 15,00 € par équipe Le dimanche 19 novembre 2023, l’Association des Laboureurs, Ouvriers, Artisans et Commerçants de Naintré, organise un Concours de Belote à partir de 14 h 30, à la salle des fêtes Robert Sauvion. Sur inscription au 06 43 59 25 26 (15,00 € par équipe).

Sur place, Buvette, Sandwichs, Crêpes. Salle des fêtes Robert Sauvion 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T20:00:00+01:00

