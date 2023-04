Bals du Lundi Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne

Bals du Lundi Salle des fêtes Robert Sauvion, 17 avril 2023, Naintré. Bals du Lundi 17 avril – 31 juillet, les lundis Salle des fêtes Robert Sauvion Voici les dates des prochains bals organisés à la salle des fêtes de Naintré dès 14h30. Tarif : 10€ Lundi 17 avril : Benny Carel – CSN Football – 06 88 06 47 15

Benny Carel – CSN Football – 06 88 06 47 15 Lundi 24 avril : SDVN – 06 89 15 45 80

SDVN – 06 89 15 45 80 Lundi 15 mai : Pascal Loubersac – La Barque – 05 49 90 07 87

Pascal Loubersac – La Barque – 05 49 90 07 87 Lundi 22 mai : Bruno Leblanc – Pétanque Naintréenne – 06 05 04 71 80

Bruno Leblanc – Pétanque Naintréenne – 06 05 04 71 80 Lundi 29 mai : Look Musette – Vélophile – 06 89 15 45 80

Look Musette – Vélophile – 06 89 15 45 80 Lundi 05 juin : Clément Chevrier – Pétanque Naintréenne – 06 05 04 71 80

Clément Chevrier – Pétanque Naintréenne – 06 05 04 71 80 Lundi 12 juin : Benny Carel – CSN Football – 06 88 06 47 15

Benny Carel – CSN Football – 06 88 06 47 15 Lundi 19 juin : Calypso – Tennis de table

Calypso – Tennis de table Lundi 26 juin : Pascal Loubersac – La Barque – 05 49 90 07 87

Pascal Loubersac – La Barque – 05 49 90 07 87 Lundi 3 juillet : Clément Chevrier – CSN Football – 06 88 06 47 15

Clément Chevrier – CSN Football – 06 88 06 47 15 Lundi 10 juillet :

Lundi 31 juillet : Bruno Leblanc – SDVN – 06 89 15 45 80 Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T19:00:00+02:00

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T19:00:00+02:00 bal musette thé dansant

Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Robert Sauvion Adresse Naintré Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Bals du Lundi Salle des fêtes Robert Sauvion 2023-04-17 was last modified: by Bals du Lundi Salle des fêtes Robert Sauvion Salle des fêtes Robert Sauvion 17 avril 2023 Naintré Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Naintré Vienne