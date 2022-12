Soirée de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Soirée de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Robert Sauvion, 31 décembre 2022, Naintré. Soirée de la Saint Sylvestre Samedi 31 décembre, 20h30 Salle des fêtes Robert Sauvion

75€/adulte et 30€/enfant

Réveillon magique avec la présence du magicien Nicolas Huart et animée par Ambiance sono 86. Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez nombreux fêter la nouvelle année avec nous !

2022-12-31T20:30:00+01:00

2022-12-31T23:59:00+01:00

