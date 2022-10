Soirée solidaire Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Soirée solidaire Salle des fêtes Robert Sauvion, 21 octobre 2022, Naintré. Soirée solidaire Vendredi 21 octobre, 20h00 Salle des fêtes Robert Sauvion Chants et danses Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine N’hésitez pas à venir participer à la soirée solidaire organisée par le CCAS de Naintré ! Au programme : Rosy et Patrick (chant et accordéon), Le groupe Ka Pasyon,

Le club de danses en ligne qui fera danser le public. Un pot sera offert à l’issue de la soirée. 1 entrée = 1 produit (un ou plusieurs articles/pers. de préférence des produits d’hygiène et d’entretien (brosse à dent, dentifrice, gel douche, produits d’entretien, lessive…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:00:00+02:00

2022-10-21T23:00:00+02:00

