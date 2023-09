Jornadas Adrieu Lagarda salle des fetes, Rivel (11), 29 septembre 2023, .

Jornadas Adrieu Lagarda Vendredi 29 septembre, 21h00 salle des fetes, Rivel (11) gratuit

Divendres Vendredi 29/09

21H Serada contes : Contes d’Adrieu Lagarde dits et lus par Alain Vidal, Alan Rouch, Camille Bilhac

Projection du film « BUFÒLA, un conte occitan » de Francis Fourcou

Dissabte Samedi 30/09

17H Inauguration plaque en l’honneur d’André Lagarde

Présentation de l’homme, sa vie, son oeuvre

Dédicaces

Apéritif offert par la mairie

Repas partagé

21H BALÈTI avec Bodegam’Bal Un bal résolument trad dédié à la bodega : notre cornemuse occitane, instrument emblématique à la sonorité à la fois puissante, chaude et envoûtante et à l’aspect impressionnant. Avec Sofia Jacques de Dixmude : Bodega, boha, tuba et chant Hervé Capel : Accordéon Zoé Durand : Tambourin, banjo, pieds et chant Pascale Théron : Bodega, flûte traversière, clarinette basse et graile de la Montagne Noire Nous proposons un bal à la croisée de nos univers musicaux, un bal original, énergique et varié.

