La Veillée, c’est une soirée chaleureuse. On se retrouve comme dans les veillées d’autrefois. Ici, on réinvente, on emmène la musique traditionnelle Centre-France un peu ailleurs. On chante ensemble. On parle aussi, de façon parfois drôle, parfois littéraire, parfois décalée de notre rapport au Berry. Et on partage la galette aux pommes de terre ! Avec Emmanuel Dollo, vielles, oud Julia Campens, violon, scie musicale et Charlotte Labaki, chant Une production La Rouiche.

source : événement Veillée musicale berrichonne publié sur AgendaTrad

Salle des fêtes, Rivarennes (36) 7, Rue des Dames

Salle des fêtes, 36800 Rivarennes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-19T00:00:00+01:00

