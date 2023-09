Soirée théâtre : sketchs et scénettes salle des fêtes Riotord, 30 septembre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

l’AFR vous propose une soirée théâtre : sketchs et scénette par la troupe de théâtre de St Genest Malifaux à 20h30 à la salle des fêtes.

entrée 10€.

salle des fêtes

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



the AFR invites you to an evening of theater: sketches and skits by the St Genest Malifaux theater troupe at 8:30pm in the Salle des Fêtes.

admission 10?

el AFR le invita a una velada teatral: sketches y obras de la compañía de teatro Malifaux de St Genest a las 20.30 h en la sala del pueblo.

entrada 10?

der AFR bietet Ihnen einen Theaterabend an: Sketche und Szenen der Theatergruppe von St Genest Malifaux um 20:30 Uhr im Festsaal.

eintritt 10?

