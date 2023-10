Soirée Halloween Salle des fêtes Rions, 4 novembre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Bal d’Halloween.

Assiettes gourmandes et buvette sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Rions 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Halloween ball.

Gourmet plates and refreshments on site.

Baile de Halloween.

Platos gourmet y refrescos in situ.

Tanzveranstaltung zu Halloween.

Feinschmeckerteller und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac