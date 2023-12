Marché de Noël à Reyrevignes Salle des Fêtes Reyrevignes, 4 décembre 2023, Reyrevignes.

Reyrevignes,Lot

L’association des parents d’élèves de Cambes et Reyrevignes organise un marché de noël..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Reyrevignes 46320 Lot Occitanie



The Cambes and Reyrevignes parents’ association organizes a Christmas market.

La asociación de padres de Cambes y Reyrevignes organiza un mercado navideño.

Die Elternvereinigung von Cambes und Reyrevignes organisiert einen Weihnachtsmarkt.

