Conférence de Michel Guisembert Salle des fêtes Réveillon, 14 octobre 2023, Réveillon.

Réveillon,Orne

Michel Guisembert évoquera son Tour de France, sa carrière professionnelle mais aussi ses différentes missions en tant que président de l’association ouvrière des Campagnons du Devoir.

Lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris il a été nommé responsable de Chantiers de France afin de redonner toute leur noblesse aux métiers du patrimoine. Il évoquera les difficultés et les fabuleuses réussites de la reconstruction de cet édifice mondialement connu.

Conférence organisée par l’association Patrimoine de Réveillon..

2023-10-14 16:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes

Réveillon 61400 Orne Normandie



Michel Guisembert will talk about his Tour de France, his professional career and his various missions as president of the Campagnons du Devoir workers’ association.

When Notre-Dame de Paris burned down, he was appointed head of Chantiers de France to restore the heritage trades to their former glory. He will talk about the difficulties and fabulous successes of rebuilding this world-famous edifice.

Conference organized by the Patrimoine de Réveillon association.

Michel Guisembert hablará de su Tour de Francia, su carrera profesional y sus diversas misiones como presidente de la asociación de trabajadores Campagnons du Devoir.

Cuando se incendió Notre-Dame de París, fue nombrado responsable de Chantiers de France para devolver a los oficios del patrimonio su antiguo esplendor. Hablará de las dificultades y los fabulosos éxitos de la reconstrucción de este edificio mundialmente famoso.

Organizado por la asociación Patrimoine de Réveillon.

Michel Guisembert wird über seine Tour de France, seine berufliche Laufbahn, aber auch über seine verschiedenen Aufgaben als Präsident der Arbeitervereinigung Campagnons du Devoir berichten.

Während des Brandes von Notre-Dame de Paris wurde er zum Leiter von Chantiers de France ernannt, um den Berufen des Kulturerbes wieder zu ihrem Adel zu verhelfen. Er wird über die Schwierigkeiten und die fabelhaften Erfolge beim Wiederaufbau dieses weltberühmten Bauwerks sprechen.

Der Vortrag wird vom Verein Patrimoine de Réveillon organisiert.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme