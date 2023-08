Concours de belote Salle des fêtes Réveillon, 7 octobre 2023, Réveillon.

Réveillon,Orne

Concours de belote de la joyeuse réveillonnaise. Entrée 7€, inscriptions sur place. Ouverture à 13h30.

De nombreux lots »de viande ». Buvette et pâtisseries. Goûter et verre de l’amitié..

2023-10-07 13:30:00

Salle des fêtes

Réveillon 61400 Orne Normandie



Belote competition organized by the Joyeuse réveillonnaise. Admission 7?, registration on site. Opens at 1:30pm.

Numerous « meat » prizes. Refreshments and pastries. Snack and welcome drink.

Concurso de belote organizado por la Joyeuse réveillonnaise. Entrada 7?, inscripción in situ. Comienzo a las 13.30 h.

Muchos premios de carne. Refrescos y bollería. Aperitivo y bebida amistosa.

Belote-Wettbewerb der Joyeuse réveillonnaise. Eintritt 7?, Anmeldung vor Ort. Beginn um 13:30 Uhr.

Zahlreiche Fleischpreise. Getränke und Gebäck. Imbiss und Glas der Freundschaft.

